12 декабря
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Жизнь

Пригородные поезда Барнаула изменят свой график

С 10 декабря на железной дороге ввели новый график движения поездов. Об этом сообщает администрация города.

Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
пресс-служба РЖД.

Отмечается, что от 2 до 15 минут изменилось расписание движения 29 пригородных поездов Алтайского края.

При этом размеры пригородного движения в регионе сохранены в полном объеме – в зимний период курсируют 37 пар поездов в будни, 32 пары поездов в выходные дни. В летний период – 41 пара поездов по будним дням, 38 пар поездов в выходные.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно узнать на сайте, а также по телефону +7 (3852) 29-21-68 и в пригородных билетных кассах.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на Чуйском тракте временно ограничат движение транспорта.

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