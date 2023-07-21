21 июля
﻿
Жизнь

«Пригласите инопланетянина жить с вами» - 3 самых необычных праздника, которые отмечают 21 июля

Altapress.ru рассказывает о трех необычных и интересных праздниках, которые отмечают в мире 21 июля.

"Инопланетянин" (реж. Стивен Спилберг).
"Инопланетянин" (реж. Стивен Спилберг).
Кадр из фильма.

День ИЛИ

21 июля ежегодно отмечают достаточно необычный праздник – День ИЛИ.

Кто и когда его основал – достоверно неизвестно. Но сегодня есть возможность быть решительнее и принять правильное решение.

В День ИЛИ очень важно сделать правильный выбор, причем желательно сохранить этот навык на все оставшиеся дни в году.

День «Пригласите инопланетянина жить с вами»

Праздник пользуется популярностью среди людей, которые верят в существование пришельцев.

Этот забавный день подготавливает людей к тому, что земляне не одиноки во Вселенной, и контакт с представителями других цивилизаций состоится в самое ближайшее время.

Отметить день можно, посмотрев разные документальные фильмы, в которых утверждают, что инопланетяне посещали нашу планету.

День переучета

Посвящен переучету материальных ценностей коммерческих компаний.

20 июля свой профессиональный праздник отмечают специалисты, чья работа связана с инвентаризацией товаров, сырья, материалов и других активов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость