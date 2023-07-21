«Пригласите инопланетянина жить с вами» - 3 самых необычных праздника, которые отмечают 21 июля

День ИЛИ
21 июля ежегодно отмечают достаточно необычный праздник – День ИЛИ.
Кто и когда его основал – достоверно неизвестно. Но сегодня есть возможность быть решительнее и принять правильное решение.
В День ИЛИ очень важно сделать правильный выбор, причем желательно сохранить этот навык на все оставшиеся дни в году.
День «Пригласите инопланетянина жить с вами»
Праздник пользуется популярностью среди людей, которые верят в существование пришельцев.
Этот забавный день подготавливает людей к тому, что земляне не одиноки во Вселенной, и контакт с представителями других цивилизаций состоится в самое ближайшее время.
Отметить день можно, посмотрев разные документальные фильмы, в которых утверждают, что инопланетяне посещали нашу планету.
День переучета
Посвящен переучету материальных ценностей коммерческих компаний.
20 июля свой профессиональный праздник отмечают специалисты, чья работа связана с инвентаризацией товаров, сырья, материалов и других активов.