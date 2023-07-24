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Жизнь

При порывистом западном ветре на Алтае сохранится сезон гроз с дождями и высокой температурой

В Алтайском крае продолжается сезон дождей с грозами на воне высоких температур.

Подсолнухи.
Подсолнухи.
Pixabay.com.

Так, 24 июля в регионе температура воздуха составит от 25 до 32 градусов тепла. Ветер западный, порывистый.

В Барнауле будет 27 градусов тепла, преимущественно без осадков.

Между тем получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества. На спутниковых снимках видно, что весь экватор планеты "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). На снимках, сделанных с околоземной орбиты, как раз зафиксированы "приготовления" планеты к будущей природной аномалии.

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