Претенденты на пост губернатора, экспорт во Францию и трагедия в Локтевском районе. Что произошло в Алтайском крае 26 июня

- Девять человек заявили о своем решении выдвинуться на пост губернатора Алтайского края. Самое время узнать, кто все эти люди.
- В МЧС сообщили сразу о шести пожарах в Алтайском крае, возникших из-за возгорания сухой травы — один из них произошел совсем рядом с поселком, на площади более 1 тыс.км. До 27 июня в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.
- Алтайское предприятие «СиСорт», занимающееся выпуском фотосипараторов, сообщило, что продолжает работать на экспорт. Несмотря на санкции, его оборудование покупают в Германии и Франции. Также «СиСорт» теперь работает с Турцией, Индией и Китаем.
- В селе Косиха завершился литературный фестиваль Роберта Рождественского. Каким он получился в этом году — смотрите в нашем репортаже.
- В Гидрометцентре предупредили, что в ближайшие дни в Алтайском крае возможны дожди, грозы и порывы ветра до 19 м/с. Температура воздуха днем опустится ниже +20.
- В страшном пожаре в Локтевском районе погибли двое детей. Мальчики гостили у бабушки.
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