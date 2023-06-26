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Жизнь

Претенденты на пост губернатора, экспорт во Францию и трагедия в Локтевском районе. Что произошло в Алтайском крае 26 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Девять человек заявили о своем решении выдвинуться на пост губернатора Алтайского края. Самое время узнать, кто все эти люди.
  • В МЧС сообщили сразу о шести пожарах в Алтайском крае, возникших из-за возгорания сухой травы — один из них произошел совсем рядом с поселком, на площади более 1 тыс.км. До 27 июня в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.
  • Алтайское предприятие «СиСорт», занимающееся выпуском фотосипараторов, сообщило, что продолжает работать на экспорт. Несмотря на санкции, его оборудование покупают в Германии и Франции. Также «СиСорт» теперь работает с Турцией, Индией и Китаем.
  • В селе Косиха завершился литературный фестиваль Роберта Рождественского. Каким он получился в этом году — смотрите в нашем репортаже.
  • В Гидрометцентре предупредили, что в ближайшие дни в Алтайском крае возможны дожди, грозы и порывы ветра до 19 м/с. Температура воздуха днем опустится ниже +20.
  • В страшном пожаре в Локтевском районе погибли двое детей. Мальчики гостили у бабушки.

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