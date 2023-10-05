Премьера музыкально-поэтического моноспектакля, посвященного 100-летию Эдуарда Асадова.

"Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что все не зря,
Что люблю тебя не напрасно!"
Это история о драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий, о том, что помогало выстоять, быть бесстрашным и честным в самых трагических жизненных обстоятельствах. И, конечно, о безграничной любви, которая способна удержать человека на самом краю, спасти и дать новую цель в жизни.
Проникновенная поэзия в исполнении Владимира Глазунова — известного телеведущего, режиссёра, продюсера, набирает сотни тысяч просмотров в социальных сетях, а его живые выступления никого не оставляют равнодушными.
В 2020 году за продвижение творчества современных поэтов он был награждён дипломом победителя 1-й «Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «За вклад в литературу».
Зрители же назвали Владимира «Золотым голосом поэзии».
В этот день вы услышите голос слепого поэта и научитесь видеть и чувствовать сердцем. Ведь чтобы увидеть свет, иногда нужно погрузиться в полную темноту. И мы сделаем это вместе со всем зрительным залом!
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Сценарий и режиссура — Владимир Глазунов (Москва), Ольга Константину (Кипр)
Композитор — Сергей Сиротин (Кипр)
12+