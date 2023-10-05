"Я могу тебя очень ждать,

Долго-долго и верно-верно,

И ночами могу не спать

Год, и два, и всю жизнь, наверно!

Буду счастьем считать, даря

Целый мир тебе ежечасно.

Только знать бы, что все не зря,

Что люблю тебя не напрасно!"

Это история о драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий, о том, что помогало выстоять, быть бесстрашным и честным в самых трагических жизненных обстоятельствах. И, конечно, о безграничной любви, которая способна удержать человека на самом краю, спасти и дать новую цель в жизни.

Проникновенная поэзия в исполнении Владимира Глазунова — известного телеведущего, режиссёра, продюсера, набирает сотни тысяч просмотров в социальных сетях, а его живые выступления никого не оставляют равнодушными.

В 2020 году за продвижение творчества современных поэтов он был награждён дипломом победителя 1-й «Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «За вклад в литературу».

Зрители же назвали Владимира «Золотым голосом поэзии».

В этот день вы услышите голос слепого поэта и научитесь видеть и чувствовать сердцем. Ведь чтобы увидеть свет, иногда нужно погрузиться в полную темноту. И мы сделаем это вместе со всем зрительным залом!

Премьера музыкально-поэтического моноспектакля, посвященного 100-летию Эдуарда Асадова. Источник: ИП Глухова Н. Г.

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Сценарий и режиссура — Владимир Глазунов (Москва), Ольга Константину (Кипр)

Композитор — Сергей Сиротин (Кипр)

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