Прелестные первоцветы выросли в алтайском заповеднике. Фото

Весенние цветочки показали в биосферном заповеднике.

Только взгляните на эту прелесть.

Совсем скоро начнут распускаться листики на деревьях.

Ранее сообщалось, что непривычная апрельская жара придет в Алтайский край на выходных.

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