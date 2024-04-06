Прелестные первоцветы выросли в алтайском заповеднике. Фото

Только взгляните на эту прелесть.
Совсем скоро начнут распускаться листики на деревьях.
Ранее сообщалось, что непривычная апрельская жара придет в Алтайский край на выходных.
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Весенние цветочки показали в биосферном заповеднике.
Только взгляните на эту прелесть.
Совсем скоро начнут распускаться листики на деревьях.
Ранее сообщалось, что непривычная апрельская жара придет в Алтайский край на выходных.
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