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Жизнь

Предотвращение теракта, 14 медалей и масочный режим. Что произошло в Алтайском крае 4 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • УФСБ России по Алтайскому краю задержала жителя Челябинска, который планировал взорвать здание администрации в Рубцовске.
  • В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить медицинские маски, а некоторые медучреждения ввели масочный режим.
  • В Минтрансе и Горэлектротрансе рассказали, почему трамваи, обещанные Барнаулу еще в апреле, до сих пор не доставлены, и чем они отличаются от местных.
  • В супермаркетах Алтайского края открывают «фермерские островки». Это совершенно новый и пока необычный для региона формат.
  • Гимнасты из Барнаула завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике.
  • СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту пропажи 31-летней жительницы Барнаула Татьяны Боршняковой. Местонахождение женщины неизвестно с 9 сентября.
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