Праздник Святой Троицы: что можно, а что нельзя делать в этот важный день

Святая Троица отмечается 4 июня 2023 года. Это праздник возрождения жизни, который сопровождается рядом традиций.

Что такое Троица

Троица является одним из главных праздников в христианской религии. Празднуется на пятидесятый день после праздника святого Воскресения сына Господня, поэтому его еще называют Пятидесятницей. В народе этот праздник почитается давно.

Еще до принятия на Руси христианства в народе отмечали этот праздник. Ранее этот день был назван в народе как Зеленые Святки. Именно на празднование Зеленых Святок и наложился, после принятия христианства, праздник Святой Троицы. Еще этот праздник часто называют как Женская Троица.

В храмах Барнаула встретили праздник Троицы Алтайская митрополия

Как встретить праздник

По учению церкви, в день Пятидесятницы сошествием Святого Духа на апостолов во всей силе явилось Царство Христово. Поэтому накануне этого праздника, в Троицкую родительскую субботу, церковь молится также "о всех прежде скончавшихся" православных христианах, чтобы все они были собраны в Небесном царстве, верующие ходят на кладбище.

Традиции и обряды

Конечно, этот праздник, как и любой другой, имеет ряд своих традиций и обычаев. Считается, что выставленные из оконных рам веточки березы, разбросанная по всему дому ароматная трава привлечет богатый урожай.

Именно поэтому, каждая хозяйка старалась как можно больше украсить свой дом большим количеством зелени.

В храмах Барнаула встретили праздник Троицы Алтайская митрополия

В день Пятидесятницы прекращались полевые и хозяйственные работы. Разрешалось лишь готовить еду, любой труд запрещался.

В Троицу наши предки не купались. Еще в дохристианские времена верили, что в эти дни, их называли русалии, мистические существа русалки могут купающихся заманить на дно.

Троица и пост

В День Святой Троицы нет поста, как и всю последующую неделю (отменяются посты по средам и пятницам). И после службы верующие собираются на праздничную трапезу в своих храмах вместе с другими прихожанами или же дома в кругу семьи.