29 июня
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Жизнь

Праздничный намаз и угощение пловом. Как празднуют Курбан-байрам в России в 2023 году - фото

Мусульмане со всего мира отмечают 28 июня один из главных праздников - Курбан-байрам. Празднуют его и в России. Altapress.ru рассказывает, как российские верующие встречают Ид аль-Адха.

Курбан=байрам в Казани
Курбан=байрам в Казани
Администрация Казани

Праздничные мероприятия начались рано утром в крупных городах России.

Так в Москве и Московской области празднование Крубан-байрама проходит в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы, а также на дополнительных площадках российской столицы и еще на 55 площадках в Московской области.

Изначально от празднования Курбан-байрама хотели отказаться из-за введения режима КТО. Но после его отмены праздничные мероприятия решили возобновить.

Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"
Курбан-байрам в Москве
Курбан-байрам в Москве
Трансляция "Известий"

В Казани Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин посетили мечеть в Приволжском районе. Сотни верующих участвовали в утреннем намазе.

В Уфе Курбан-байраму посвятили целый фестиваль. Для верующих организовали праздничный концерт и халяль ярмарку. Всех желающих угощают бесплатным мороженым и пловом.

Прямая трансляция

Для удобства верующих в Москве и Московской области утром организовали трансляции праздничных богослужений на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Прямая трансляция праздничного богослужения из мусульманского духовно-просветительского центра города Волоколамск транслировалась с 07:00 на телеканале «360 градусов».

Праздничное богослужение из Московской Соборной мечети транслировалось с 09:00 на канале «Россия 1».

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