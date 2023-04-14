Пасхальное богослужение впервые за 90 лет пройдет в старинном храме Барнаула в парке «Изумрудный», который недавно вновь освятили, сообщает « Алтайская правда ».

Этот храм действовал в 1909 году при городском кладбище, а в 1932 его закрыли. На месте кладбища впоследствии открыли парк Меланжевого комбината.

Здание церкви было сначала библиотекой, потом столовой, потом макаронно-лапшевой фабрикой. Дольше всего там был планетарий — 70 лет.

Долгие годы епархия Барнаула и активные прихожане просили администрацию города вернуть храм. И вот дело сдвинулось с мертвой точки.

Совсем недавно здание освятили. А теперь в пасхальную ночь в церкви проведут первое за 90 лет богослужение. Оно начнется в 23:30 вечера субботы и закончится в 4:00 утра воскресенья.

Напомним, что главная пасхальная служба в этом году пройдет в Александро-Невском соборе на ул. Антона Петрова, 221.

Ранее стало известно, что снежная зима и мороз вернутся в Алтайский край на Пасху. Также altapress.ru публиковал расписание общественного транспорта в пасхальную ночь.