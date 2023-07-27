Правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации

Правительство утвердило форму повестки о мобилизации, вместо типовой повестки по призыву. Об этом сообщает РБК .

В издании обратили внимание, что повестка ссылается на указ президента Владимира Путина «об объявлении мобилизации» и при этом не содержит слова "частичная" и номер указа президента.

Текст повестки содержит извещение о призыве и рекомендации о том, какие вещи стоит с собой взять. Это туалетные принадлежности, еду на один день и документы.

Также в повестке появилось предупреждение об уголовной ответственности в случае уклонения от призыва. За неявку в военные комиссариаты после получения повестки, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан грозит только штраф.

Напоминаем, что президент так и не подписал указ о завершении в России частичной мобилизации. Его представитель Дмитрий Песков объяснил это тем, что «частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами».

В июне Владимир Путин заявил, что на данный момент дополнительную мобилизацию проводить не будут, так как в ней не видят необходимости. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой».