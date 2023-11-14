16 ноября
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Жизнь

Правительство России утвердило предельный рост за коммуналку на 2024 год

Со второго полугодия 2024 года средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона, сообщает ТАСС.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

В документе имеется информация о предельных отклонениях по муниципалитетам от среднерегионального значения. На 2025-2028 годы они установлены в диапазоне от нуля до 2,1%. Процент зависит от региона.

Для Алтайского края утверждено допустимое отклонение от среднего размера роста цен в 4,9 %.

Так, в отдельных регионах и городах Алтайского края коммуналка может вырасти на 14,2% в июле 2024 года.

В ФАС отметили, что ограничение изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов.

В апреле Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно, и объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 года.

Ранее стало известно насколько подорожают коммунальные услуги в России в 2024 году.

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