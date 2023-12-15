Правила перевозки детей в автотранспорте во время зимних каникул

Зимние каникулы — пора путешествий. Чаще всего детей везут автотранспортом на новогодние праздники, в гости к родственникам, в дальние поездки. Госавтоинспекция напоминает, как правильно и безопасно перевозить детей, какие устройства нужно использовать при транспортировке, а также какая ответственность грозит нарушителям.

Перевозка детей в автобусах

Главная особенность перевозки детей в автобусах зимой — это соблюдение регламентов температурного режима. В России законодательно запрещено это делать, если на улице температура упала до минус 25 градусов. А летом выросла до плюс 35.

В соответствии с ПДД РФ, понятие «Организованная перевозка группы детей» включает в себя перевозку в автобусе не относящемуся к маршрутному транспортному средству группы детей численностью от восьми человек, осуществляемую без их родителей или иных законных представителей.

На автобусе должен быть знак «Перевозка детей». А максимальная скорость движения транспорта не должна превышать 60 км/ч.

Если автобусов перевозки один или два, то Госавтоинспекцию нужно об этом уведомить.

Если автобусов больше — в ведомство направляют запрос о сопровождении патрульным автомобилем Госавтоинспекции.

Во время движение дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Ответственность за несоблюдение этого правила ложиться на плечи сопровождающих.

Правила перевозки детей в автомобилях

Кроме тех правил, которые действуют при перевозке детей в автобусах, есть регламент, связанный с использованием «детских автокресел».

Так, согласно пункту 22.9 ПДД РФ дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться на переднем или заднем сиденье автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств, при этом оно должно быть надежно закреплено в соответствии с инструкцией производителя и подходить малышу по весу и росту.

Несовершеннолетние в возрасте от 7 до 12 лет на переднем сиденье автомобиля следует перевозить только с использованием детского удерживающего устройства, а на заднем сиденье допускает применять ремни безопасности.

Автокресла позволяют значительно снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Этот факт доказывается статистическими данными и исследованиями, которые показали, что, при резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч, вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло или о лобовое стекло, практически невозможно.