Правила, которые нужно соблюдать при перевозке детей в автотранспорте и что грозит за нарушение Правил

Водитель всегда должен помнить, что автомобиль — источник повышенной опасности. И чем младше пассажир, тем эта опасность выше. Важно понимать, что за здоровье и жизнь ребенка отвечают взрослые, и они должны позаботиться о его безопасности заранее.
Использование детских удерживающих устройств позволяет значительно снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Этот факт доказывается статистическими данными и исследованиями, которые показали, что, при резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч, вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло или о лобовое стекло, практически невозможно.
Для избежания трагических последствий водителям-родителям необходимо помнить несколько правил, касающихся перевозки несовершеннолетних. Так, согласно пункту 22.9 ПДД РФ дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться на переднем или заднем сиденье автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств, при этом оно должно быть надёжно закреплено в соответствии с инструкцией производителя и подходить малышу по весу и росту. Несовершеннолетние в возрасте от 7 до 12 лет на переднем сиденье автомобиля следует перевозить только с использованием детского удерживающего устройства, а на заднем сиденье допускает применять ремни безопасности.
Нередко безответственность водителей и игнорирование ими правил дорожного движения приводит к печальным последствиям. Так, одним из подобных примеров является дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в городе Заринске 4 октября в 17 часов 50 минут. Водитель, управляя автомобилем «Тойота Надиа», выехала на полосу встречного движения, вследствие чего допустила столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 9-месячный ребенок, который находился на заднем пассажирском сиденье автомобиля «Хендай Солярис» без детского удерживающего устройства, получил травмы большой тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Кроме того, при организованной перевозке группы детей более 8 человек в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, также следует соблюдать ряд правил.
Во-первых, на автомобиле должен быть опознавательный знак «Перевозка детей». Во-вторых, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей не должна превышать 60 км/ч.
В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, то перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей, подается уведомление об организованной перевозке группы детей.
В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем подразделения Госавтоинспекции.
Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.
Ответственность за нарушение правил перевозки несовершеннолетних
За нарушение правил перевозки детей автомобильным транспортом предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде штрафа на водителя размере 3 000 рублей; на должностных лиц – 25 000 рублей; на юридических лиц – 100 000 рублей.