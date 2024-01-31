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Жизнь

Пожар в ТЦ, дебют трамваев и понять-простить экс-мэра. Что произошло в Алтайском крае 31 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 31 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Виктор Томенко сообщил, что движение по новой трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле начнется в этом году.

◆ Экс-мэра Ярового Виталия Самобочего освободили от наказания за аварию на ТЭЦ — в связи с истечением срока давности.

◆ Барнаульская поликлиника №14 наконец готова — и с 5 февраля начнет принимать пациентов. Смотрите, как она выглядит изнутри.

◆ 10 новых трамваев выйдут на линию в Барнауле для перевозки пассажиров 1 февраля — об этом сообщили в мэрии.

◆ В барнаульской Власихе собрались строить коттеджный район с бассейном — «комфортный кластер городского типа». Вот каким он будет.

◆ В торговом центре «Вавилон» в центре Барнаула произошел пожар. Из здания эвакуировали 98 человек, никто не пострадал.

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