Пожар в ТЦ, дебют трамваев и понять-простить экс-мэра. Что произошло в Алтайском крае 31 января

◆ Виктор Томенко сообщил, что движение по новой трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле начнется в этом году.
◆ Экс-мэра Ярового Виталия Самобочего освободили от наказания за аварию на ТЭЦ — в связи с истечением срока давности.
◆ Барнаульская поликлиника №14 наконец готова — и с 5 февраля начнет принимать пациентов. Смотрите, как она выглядит изнутри.
◆ 10 новых трамваев выйдут на линию в Барнауле для перевозки пассажиров 1 февраля — об этом сообщили в мэрии.
◆ В барнаульской Власихе собрались строить коттеджный район с бассейном — «комфортный кластер городского типа». Вот каким он будет.
◆ В торговом центре «Вавилон» в центре Барнаула произошел пожар. Из здания эвакуировали 98 человек, никто не пострадал.
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