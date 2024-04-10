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Жизнь

Пожар у ГЭС, кафе у Григорича, клещи — повсюду. Что произошло на Алтае 10 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 10 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Депутаты АКЗС предлагают официально признать деревья, поваленные ураганом, валежником — тогда люди вывезут их самостоятельно и очистят леса Алтайского края. Но идея эта нравится не всем.

◆ В Алтайском крае проснулись клещи — раньше, чем в прошлом году. И они уже кусают людей.

◆ Ночью в Горном Алтае произошел пожар совсем рядом с Чемальской ГЭС. Сгорели десятки торговых павильонов, пламя перекинулось на лес, но распространение огня удалось остановить.

◆ Мэрия Барнаула пытается через суд добиться сноса здания ДИТРа (бывшего «Дома науки и техники».) Между тем это здание не только красивое, но и с историей — вот она.

◆ В Алтайском медуниверситете показали, как теперь обучают студентов-стоматологов: в виртуальной стоматологии, которая выглядит практически точь-в-точь, как настоящая.

◆ Легендарное барнаульское кафе «У Григорича» уже в начале мая снесут — оно мешает строительству новой развязки на Змеиногорском тракте. Само заведение переедет в другое здание.

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