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Жизнь

Пожар на трассе, искусство в «Титов Арене» и 73 млн рублей за лес. Что произошло в Алтайском крае 27 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 27 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле меньше чем через неделю откроется крупнейшая в истории Алтайского края художественная выставка «Сибирь — XIII». Посмотрите, что сейчас происходит в «Титов Арене» и каким станет ее пространство к 5 июля.
  • Минприроды Алтайского края требует взыскать более 73 млн рублей с фирмы «Агротрейд», добывающей золото на Салаире. В такую сумму оценили ущерб, который компания нанесла лесному фонду.
  • В Алтайском крае утвердили программу «Шукшинских дней». Фестиваль пройдет с 18 по 22 июля, его посетят народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженные артисты Борис Галкин и Полина Агуреева, актер театра и кино Игорь Петренко.
  • На трассе «Табуны — Кулунда» столкнулись две грузовые «Газели». Из-за аварии начался пожар и погиб человек.
  • В женской колонии в селе Шипуново состоялся необычный перформанс. Женщины рассказывали свои истории, а актеры плэйбэк-театра «Анапаит» отыгрывали их в импровизациях. Смотрите наш репортаж.
  • Жители Алтайского края уже ведрами собирают первую землянику. Лесная (и не только) ягода появилась и на базарных прилавках. Смотрите, что там по ассортименту и ценам.

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