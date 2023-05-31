Пожар из-за молнии, распаковка трамвая и +34. Что произошло в Алтайском крае 31 мая

- Минтранс сообщил, что в Алтайском крае отремонтируют пять дорог на популярных туристических маршрутах. Это «Курья – Бугрышиха», «Алейск – Чарышское», «Бийск – Белокуриха», «Романово – Камень-на-Оби» и «Змеиногорск – Бурла – граница Новосибирской области».
- Алтайкрайстат опубликовал к 1 июня «детскую» статистику. Согласно этим данным, в 2022 году в крае родились 17 577 детей — на 1415 меньше, чем в 2021 году.
- В Алтайском крае водитель такси насмерть задавил пешехода, который по какой-то причине лежал на проезжей части. Позже выяснилось, что таксист был под наркотиками.
- В Барнаул наконец-то привезли первый новый трамвай из Белоруссии. Сегодня в депо №3 состоялась его «распаковка».
- В Бийске из-за удара молнии во время грозы загорелся склад «Почты России». Сотрудники эвакуировались и вызвали пожарных. Обошлось без пострадавших.
- Гидрометцентр предупредил жителей Алтайского края об аномальной жаре в первую неделю лета. Так, 3 и 7 июня будет +34 градуса и даже выше.
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