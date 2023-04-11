12 апреля
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Жизнь

Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Где обитают и чем занимаются барнаульские анимешники

Культура японской мультипликации давно идет семимильными шагами и находит отклик практически во всех уголках планеты. Барнаул не стал исключением: здесь все чаще можно увидеть тематические фестивали, магазинчики и косплеи. Вот несколько мест, где можно найти анимешника.

Фестиваль AniMart.
Фестиваль AniMart.
vk.com/wizard_animart

Закрытые клубы по интересам

В городе есть закрытые клубы для ценителей аниме-культуры, например клуб «Безумное чаепитие», «АниМания», Yami no Stigma.

Что там обсуждают — остается тайной, но в открытых группах участники делятся рисунками, обсуждают фигурки мультяшных персонажей, устраивают косплеи и встречи.

Фестиваль AniMart.
Фестиваль AniMart.
vk.com/wizard_animart

Косплей — перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги.

Аниме-фестивали

С 16 по 18 марта в Барнауле прошел крупный аниме-фестиваль AniMart, посвященный японской культуре и искусству.

15 апреля в Барнауле пройдет New genesis fest III. В этот раз на фестиваль будет посвящен вселенной «Гарри Поттера», предыдущий — 7 января, — был на тему аниме.

Фестиваль AniMart.
Фестиваль AniMart.
vk.com/wizard_animart

«Пожалуйста, позаботьтесь обо мне» — устойчивая лингвистическая конструкция японского языка. Ее применяют, когда человек попадает в новое место или коллектив.

Симфонические концерты в стиле аниме

27 апреля в ДК Моторостроителей состоится симфонический концерт Anime and game symphony. Для фанатов аниме исполнят саундтреки из мультфильмов «Наруто», «Атака Титанов», «Клинок, рассекающий демонов», «Хвост Феи», «Моя Геройская Академия», «Токийский Гуль», «Блич», «Невероятные Приключения ДжоДжо», «Обещанный Неверленд» и других.

Концерт «Anime and game symphony».
Концерт «Anime and game symphony».
vk.com/animemusic22
Концерт «Anime and game symphony».
Концерт «Anime and game symphony».
vk.com/animemusic22

Магазины манги и аниме-атрибутики

Специализированный магазин в Барнауле всего один: Nyaky. В нем есть все для анимешника: от подушек с любимым персонажем и значков до полок с мангой.

Иногда комиксы можно увидеть на прилавках барнаульских книжных магазинов. Также есть онлайн-магазин OniKomi и магазин Barmaley22.

Фестиваль AniMart.
Фестиваль AniMart.
vk.com/wizard_animart

Аниме в кинотеатрах

Тут пока все очень скромно. Сейчас в прокате есть только мультфильм Котаро Тамуры «Ее заветное желание» — его показывают в кинотеатре «Галактика-Киномир».

Концерт «Anime and game symphony».
Концерт «Anime and game symphony».
vk.com/animemusic22
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