Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Где обитают и чем занимаются барнаульские анимешники

Закрытые клубы по интересам
В городе есть закрытые клубы для ценителей аниме-культуры, например клуб «Безумное чаепитие», «АниМания», Yami no Stigma.
Что там обсуждают — остается тайной, но в открытых группах участники делятся рисунками, обсуждают фигурки мультяшных персонажей, устраивают косплеи и встречи.
Косплей — перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги.
Аниме-фестивали
С 16 по 18 марта в Барнауле прошел крупный аниме-фестиваль AniMart, посвященный японской культуре и искусству.
15 апреля в Барнауле пройдет New genesis fest III. В этот раз на фестиваль будет посвящен вселенной «Гарри Поттера», предыдущий — 7 января, — был на тему аниме.
«Пожалуйста, позаботьтесь обо мне» — устойчивая лингвистическая конструкция японского языка. Ее применяют, когда человек попадает в новое место или коллектив.
Симфонические концерты в стиле аниме
27 апреля в ДК Моторостроителей состоится симфонический концерт Anime and game symphony. Для фанатов аниме исполнят саундтреки из мультфильмов «Наруто», «Атака Титанов», «Клинок, рассекающий демонов», «Хвост Феи», «Моя Геройская Академия», «Токийский Гуль», «Блич», «Невероятные Приключения ДжоДжо», «Обещанный Неверленд» и других.
Магазины манги и аниме-атрибутики
Специализированный магазин в Барнауле всего один: Nyaky. В нем есть все для анимешника: от подушек с любимым персонажем и значков до полок с мангой.
Иногда комиксы можно увидеть на прилавках барнаульских книжных магазинов. Также есть онлайн-магазин OniKomi и магазин Barmaley22.
Аниме в кинотеатрах
Тут пока все очень скромно. Сейчас в прокате есть только мультфильм Котаро Тамуры «Ее заветное желание» — его показывают в кинотеатре «Галактика-Киномир».