18 июня
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Жизнь

Позавидует Рапунцель. Барнаульские красавицы похвастались самыми длинными косами на городском конкурсе

Конкурс на самую длинную косу среди барнаульских красавиц прошел 17 июня в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Корреспондент altapress.ru запечатлел "Рапунцелей" Барнаула.

Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина

Конкурс проходил в трех возрастных категориях.

Первыми выступали малышки от 4-8 лет. Призовые места заняли обладательницы косичек 64 см, 65 см и 69 см.

Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина

Вторыми на сцену вышли красавицы от 9 до 15 лет. Победительницами стали хозяйки кос в 81 см, 85 см и 88 см.

Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина

Самыми длинными волосами похвастались участницы взрослой категории от 15 лет. Первое место заняла Гордикова Татьяна с косой в 116 см - официально самая длинная коса Барнаула!

Татьяна стала победительницей конкурса второй год подряд. Секрет ее шикарной косы кроется в здоровом рационе питания и минимуме стресса в жизни. Также Татьяна советует использовать маски, которые усиливают кровообращение головы, и ни в коем случае не красить волосы.

Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Конкурс на самую длинную косу в Барнауле
Алиса Алехина

Победительницы и призеры получили подарки от магазина профессиональной косметики Sakwa.

Во время праздника Алеша Попович с Любавой давали полезные советы по уходу за волосами и рассказывали исторические факты о косах. Также все желающие могли научиться плести косы на мастер-классе.

Алиса Алехина.

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