12 июля
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Жизнь

Появились слухи об отстранении Герасимова от командования спецоперацией на Украине

Британские СМИ, в частности газета Daily Mail, начали распространять информацию о том, что генерала Валерия Герасимова, командующего российской группировкой войск в Украине, отстранили от обязанностей.

Армия
Армия
FreePik

Daily Mail, ссылаясь на российские источники, утверждает, что Герасимова отстранили от командования спецоперацией на Украине, якобы после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По их информации, Герасимова заменил генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ.

Однако официальных заявлений Кремля или Минобороны до сих пор не было. Также об отстранении не писали другие российские СМИ.

Генерал Виктор Соболев, депутат Госдумы, сообщил, что об отставке Герасимова не слышал и считает эту информацию "вбросом", передает независимый информационный портал "Весьма".

Также Telegram-канал "Военкоры Русской весны" заявил, что по их данным, информация британской газеты может оказаться ложной.

"По нашим данным, вся статья — это пропагандистский вброс, возможно инспирированный британскими спецслужбами, а может и просто для хайпа жёлтым СМИ Daily Mail", - заявили они.

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