Появились первые знаки, которые запрещают езду на электросамокатах

"Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях", - заявил заместитель мэра Сочи Николай Бескровный.
Чиновник отметил, что нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи
Мониторинговая группа будет продолжать работу и устанавливать знаки о запрете передвижения на средствах индивидуальной мобильности.
Ранее в России предложили снизить максимальную скорость электросамокатов.