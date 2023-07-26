Появились новые данные о лох-несском чудовище

Лох-несское чудовище в действительности не было гигантским угрем, авторитетно заявил исследователь Флоу Фоксон.

Таким образом он опроверг версию, в которую многие поверили.

Автор нового исследования взял данные об уловах из озера Лох-Несс и других пресноводных водоемов в Европе, указывает LIFE. И пришел к выводу — такие особи угрей практически не встречаются.

Эксперт настроен решительно и хочет понять, чем на самом деле могло быть лох-несское чудовище.

Между тем генетики вплотную приблизились к разгадке тайны лох-несского чудовища.

Канадская туристка Линн Лок сделала в Шотландии снимок на знаменитом озере Лох-Несс, где на водной глади видно нечто, напоминающее чудовище Несси.

Школьный секретарь Линн Лок проводила с семьей отдых в Глазго и на несколько дней отправилась в горы. Подозрительное существо, двигавшиеся под водой, Линн заметила в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где, по рассказам охотников за легендарной рептилией, чаще сего наблюдают Лох-Несское чудовище.

Снимок Линн стал внесли в официальный реестр регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.

Кстати, родное озеро Лох-несского чудовища предложили обложить «курортным сбором».

О легенде

Согласно шотландской легенде в озере Лох-Несс обитает чудовище. По преданию, первыми, кто поведал миру о таинственном существе, были римские легионеры. Первые задокументированные сведения относятся к XVIII веку.

Сама же легенда о Лох-несском чудовище началась в 1880 году, когда при полном безветрии и ясном небе на озере перевернулся и пошел ко дну вместе с людьми небольшой парусник. Сразу вспомнили о неизвестном обитателе местных глубин. Нашлись и люди, которые видели его.