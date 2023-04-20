Появились мнения, что Пугачева может развестись с иноагентом Галкиным*

Во всяком случае, Поплавская считает, что такой сценарий развития событий вполне возможен, пишет tsargrad.tv.
По мнению актрисы, звездные супруги стали совершенно разными людьми, что Примадонна не разделяет ненависти мужа к России и даже глубоко осуждает.
Также стало известно, что Пугачева может выступить в России за один миллион евро. Напомним, 15 апреля Алле Борисовне исполнилось 74 года. Свой праздник она отметила в Израиле, куда вместе с детьми и мужем уехала в 2022.
Кроме того, Пугачева избавилась от всей недвижимости в России, в том числе и от замка в деревне Грязь. Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.
Ранее Никита Пресняков прокомментировал сообщения о своем американском гражданстве.
Между тем российскую певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ.
Общественники направили соответствующее письмо в Следственный комитет.
Их не устраивает то, что певица живет в США, не высказалась однозначно о спецоперации России на Украине и во время мобилизации помогла сыну получить ПМЖ в США. Общественники попросили конфисковать квартиру Орбакайте в центре Москвы, которую ее мать — Алла Пугачева — переписала на дочь.
Между тем в феврале 2002 года Кристина Орбакайте получила литовский паспорт. В этом же году Орбакайте снова признали самой распродаваемой певицей России на The World Music Awards.
Ее дедушка и бабушка до 15 июня 1940 года были гражданами Литвы.