Появились кадры редкого гибридного солнечного затмения

Редкое гибридное солнечное затмение можно увидеть в Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии, на Филиппинах, в акваториях Индийского и Тихого океанов и Антарктиде, пишет РБК. Уже появились кадры этого явления.

Затмение выглядит по-разному — полным или кольцеообразным, потому и гибридное. Такие затмения случаются не чаще, чем один раз в 10 лет.

Эпохально

Предстоящее затмение символизирует вступление в силу нового времени. И даже новой эпохи.

Небесное явление будет видно с Филиппин, Новой Зеландии, Малайзии, Камбоджи, Вьетнама, Китая и Японии. Российские любители посмотреть на светило сквозь специальные защитные приспособления увидеть его не смогут (за исключением тех, кто находится в вышеперечисленных странах).

Ранее как выглядит солнечное затмение с орбиты МКС, показали космонавты. Барнаульцы наблюдали за солнечным затмением, соблюдая меры предосторожности.