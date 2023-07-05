5 июля
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Жизнь

Повис в воздухе! Больше 260 жителей Березовки просят Александра Терентьева помочь им решить проблемы с водой

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» рассказала нам, что жители села Березовка Первомайского района коллективно обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву с просьбой разобраться с водоснабжением в селе: вода мутная, грязная, с примесями песка, с неприятным запахом. Давление воды низкое или его нет совсем.

Люди хотят, чтобы в их домах была вода.
Люди хотят, чтобы в их домах была вода.
Источник: ru.freepik.com, автор macrovector.

С 2020 года за коммуникации и водоснабжение Березовки Первомайского района отвечает МУП «Первомайские коммунальные системы». «Ситуация становится все хуже и хуже», — пишут жители села в коллективном обращении к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Вода мутная, грязная, с примесями песка, с неприятным запахом. Давление воды низкое или его нет совсем.

Напомним, что жительница Березовки на прошлом личном приеме уже рассказывала в красках депутату Госдумы как горят у них без воды огороды, как организуют поставку питьевой воды и почему в селе после 23.00 никто не спит.

Водонапорная башня старая, постоянно выходит из строя, ломаются насосы – ее ресурса уже недостаточно, чтобы обеспечить нормальное водоснабжение в муниципалитете. «Территория Березовки постоянно застраивается, появляются новые жители», — пишут авторы обращения. Понятно, что это еще более усугубляет ситуацию.

«Со 2 по 10 июня в с. Березовка и п. Новый произошел критический сбой, — продолжают рассказывать местные жители. — Примерно 1/3 села и весь поселок остались без воды при среднесуточной температуре воздуха выше +30 градусов».

По словам заявителей, в селе даже есть участок, где должна была быть построена водонапорная башня, но «вопрос повис в воздухе». Никто не дает сельчанам ответа на вопрос будет ли у них новая башня и когда, а обслуживание старой сводится к устранению аварийных ситуаций — фильтры не меняются, коммуникации залиты песком и грязью.

Александр Терентьев уже направил депутатские запросы губернатору Алтайского края, в региональную прокуратуру и Роспотребнадзор. В ближайшее время, учитывая острую социальную значимость вопроса и напряженность населения, социалист вместе со своим помощником Евгением Куксиным, который в курсе всех «водных» проблем Березовки, намерен съездить на место и посмотреть воочию, как обстоят там дела. После поездки, при наличии необходимости, депутатом будут приняты дополнительные меры.

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