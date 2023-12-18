Потепление задерживается: с востока принесло морозы на Алтай

Тепло, которого так долго ждали в Алтайском крае, откладывается.

Так, 18 декабря в регионе ночные температуры до минус 26 градусов сменятся дневными до минус 23. Вероятно, из-за восточного ветра. Его порывы достигнут 14 метров в секунду.

В Барнауле дневная температура воздуха составит минус 20 градусов.

Снегири и свиристели прилетели в город погреться да полакомиться.

Но наверняка потепление не за горами.

А если не потепление, то день зимнего солнцестояния 22 декабря. И после него хотя бы утром станет немного светлее, потом еще и еще. А там и весна не за горами.

Крепитесь, люди, скоро лето!