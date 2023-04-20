Погода в Алтайском крае
Ночью столбик термометра уже неудивительно опустится до минус 11, местами до минус 18 градусов.
Зато осадков можно не ожидать. Разве что в утренние часы помешают туман и сильная гололедица.
Днем жарко не станет, но появится шанс, что наконец-то растают выпавшие за последние пять дней сугробы. Температура составит от плюс двух до плюс семи градусов.
Днем осадков также не будет.
Ветер юго-западный, с большим разбросом от трех до восьми м/с, иногда с порывами до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Днем температура опустится до минус восьми градусов, преимущественно без осадков. Но на дороге стоит быть внимательнее — гололедица сохранится.
Днем будет все еще прохладно, но плюсовая температура от трех до пяти градусов позволит и городским снежным массам наконец-то растаять.
День обойдется без осадков, но гололед продолжит доставлять проблемы.
Ветер юго-западный, без порывов, от трех до восьми м/с.