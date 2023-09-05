Посвящение в барнаульцы: «Ростелеком» показал школьникам достопримечательности города

Во время двухчасовой поездки по городу ребята увидели знаменитый Демидовский столб, здание канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, побывали на Соборной площади (сейчас это площадь Свободы), посмотрели старинные купеческие усадьбы. Повышенный интерес у школьников вызвали рассказы об основателе горнозаводской промышленности Урала и Сибири, предпринимателе Акинфии Демидове, русском изобретателе и создателе паровой машины Иване Ползунове, а также легенда о Голубой даме, призрак которой «обитает» в здании мэрии Барнаула на проспекте Ленина, 18.

В Барнауле действуют сервисный центр "Ростелекома", головной офис Алтайского филиала компании и крупнейший за Уралом колл-центр. В этих подразделениях работают больше тысячи горожан, для которых важны местная история, культура и традиции. Мы хотели, чтобы ребята прониклись красотой краевой столицы, атмосферой жизни в ХVII — XIX веках, узнали, какие талантливые люди строили и развивали этот город. Возможно, потом кто-то свяжет с ним свою взрослую жизнь, придет работать в наш коллектив и будет также ценить все, что его окружает, — сообщила организатор экскурсии, менеджер Управления по работе с персоналом Алтайского филиала «Ростелекома» Елена Елкова.