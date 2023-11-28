Постепенно вектор плюса выравнивается на минус: гололедица, изморозь и туман навалились на Алтай

Уже 28 ноября в регионе преимущественно до минус 5 градусов. Правда, на юге строптивая осень не сдается и "дает" плюс пять.
А в Барнауле дневная температура ожидается в минусе — от 1 до 3 градусов ниже ноля.
На дорогах гололедица, изморозь. Утром возможен туман.
Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду.
Несмотря на противостояние осени и зимы, 30 ноября ожидается плюсовая температура. Но это в последний день осени.
А пока нужно быть предельно осторожными — как пешеходам, так и автомобилистам.
Между тем выяснилось, когда устойчивый снежный покров образуется в Сибири.