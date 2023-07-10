Поспела черника и пошла лисичка. Алтайские жители собирают грибы и ягоды ведрами

В начале июля начала спеть черника. Ее собирают в Тальменском районе. Грибники отмечают, что 2023 год богат на лесную и полевую ягоду, в особенности на землянику. Однако пока находят много зеленой ягоды.
Помимо ягоды бурно растет Иван чай. Его срывают целыми охапками.
Также грибники собирают ведрами маслята и лисички. Их находят в Троицком, Тальменской и Павловском районах, а также за селом Светлый.
"Гриб помаленьку просыпается, растет пока штучно. Итого за час разведки - три литра. Много червивого, и очень много комара и гнуса", - делятся грибники.
Некоторые тихие охотники нашли редкие трутовик чешуйчатый неизведанный Мутинус Равенеля, известный как «сморчок вонючий».