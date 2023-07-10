12 июля
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Жизнь

Поспела черника и пошла лисичка. Алтайские жители собирают грибы и ягоды ведрами

Алтайские грибники похвалились большим уловом лисичек, маслят и ягод. В лесах начала спеть черника. Вкусными фотографиями поделилось сообщество "Грибы и грибники Алтайского края".

Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и Грибники Алтайского края

В начале июля начала спеть черника. Ее собирают в Тальменском районе. Грибники отмечают, что 2023 год богат на лесную и полевую ягоду, в особенности на землянику. Однако пока находят много зеленой ягоды.

Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и Грибники Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и Грибники Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и Грибники Алтайского края

Помимо ягоды бурно растет Иван чай. Его срывают целыми охапками.

Также грибники собирают ведрами маслята и лисички. Их находят в Троицком, Тальменской и Павловском районах, а также за селом Светлый.

"Гриб помаленьку просыпается, растет пока штучно. Итого за час разведки - три литра. Много червивого, и очень много комара и гнуса", - делятся грибники.

Некоторые тихие охотники нашли редкие трутовик чешуйчатый неизведанный Мутинус Равенеля, известный как «сморчок вонючий».

Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и Грибники Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и Грибники Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и ягоды Алтайского края
Грибы и Грибники Алтайского края
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