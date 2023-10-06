Последствия ДТП: Лада Дэнс готова выступать на костылях

Певица Лада Дэнс впервые вышла в свет после операции, сообщает «Пятый канал» .

Дэнс посетила осенний бранч Live Арена. Певица уверена — готова к работе. По словам звезды 90-х, она будет выступать даже на костылях, указывает Газета.Ru.

Между тем известно, что Лада Дэнс уже приняла участие в съемках телешоу на МУЗ-ТВ. И 7 октября зрители могут увидеть отснятую программу.

Ранее из-за угроз убийством Ладу Дэнс увезли в другую клинику. В комментариях к одному из последних постов Дэнс кто-то пригрозил, что ее зарежут, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.

Подано два исковых заявления об угрозах, уверяет директор. Звонки и сообщения зафиксированы и переданы спецслужбе.

Что произошло

5 августа около 18:00 произошла авария. Певица возвращаясь с частного выступления. Лада Дэнс ехала на такси, которое на подмосковной трассе столкнулось с двумя другими автомобилями.

У Лады Дэнс была зафиксирована черепно-мозговая травма, а также многочисленные ушибы.