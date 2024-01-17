Последний шанс узнать свою судьбу. Шесть самых правдивых гаданий на Крещение

В ночь с 18 на 19 января пройдет праздник Крещения Господня. В это время, как и в предыдущие дни святок, принято гадать на события будущего и суженых. И сейчас это последний шанс узнать свою судьбу зимой. О том, как сделать это правильно, расскажет altapress.ru .

Обязательные правила гадания

выбрать тихое место;

снять с себя украшения и надеть свободную одежду;

не делать обряды с пожеланием зла.

Гадания. freepik.com/atlascompany

Имя

Чтобы узнать имя будущего мужа, нужно выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины его имя. Также будут звать и потенциального жениха.

Еще один способ — на нескольких небольших листках бумаги написать несколько мужских имен. Парней, которые нравятся, поклонников или просто любые имена. Затем свернутые бумажки положить под подушку, а утром достать одну из них. Такое же имя будет и у будущего супруга. А для того, чтобы гадание точно сбылось, все утро нельзя ни с кем разговаривать.

Гадание. Руны. СС0

Внешность

Это гадание связано со сном. У него также есть несколько вариантов. На ночь нужно съесть что-то соленое и не запивать это. Затем нужно сказать "Суженый-ряженый, приди ко мне, напои меня" и лечь спать.

Либо положить под подушку деревянную расческу со словами: "Суженый-ряженый, приди ко мне, расчеши меня" и также уснуть. На утро постараться вспомнить, кто приснился.

Гадание. СС0

Характер

В ночь на Крещение нужно выйти на перекресток и прислушаться, либо остаться дома и послушать соседей за стеной. Если доносятся смех и веселые разговоры — муж будет добрым и нежным. А если крики и ругань, то вспыльчивым.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО "Фикси"

Дети

С помощью этого гадания можно узнать количество будущих детей и даже их пол.

В иглу нужно вдеть нитку. Левую ладонь развернуть кверху, над центром поместить иголку. После ее необходимо трижды опустить между ладонью и большим пальцем и вернуть маятник к середине. Затем следить за колебаниями иглы: покачивание из стороны в сторону означает рождение мальчика, а круговые движения — девочки.

А чтобы узнать количество детей и их пол, нужно повторить все действия, пока иголка не перестанет двигаться.

Магический шар. Гадание. unsplash.com

События будущего

Стандартный и самый популярный способ — взять любую художественную книгу и задать интересующий вопрос. Затем назвать страницу и номер строки сверху или снизу. Получившееся предложение и есть ответ на вопрос.

Считается, что в ночь на Крещение снятся вещие сны. Перед сном нужно сказать: «Святой Самсон, покажи вещий сон». На утро вспомнить сюжет сновидения.

Этот ритуал можно проводить и в одиночестве, и в компании. Понадобятся шесть небольших стаканов. Также нужно взять горстку соли и сахара, кольцо, спичку, монету и кусок хлеба. Все предметы разложить по стаканам и с закрытыми глазами выбрать любой из них. То, что попалось в стакане, символизирует перспективы на год. Хлеб — благополучие, монета — удача в материальном плане, спичка — пополнение в семье, кольцо — роман или свадьба, соль — трудности, сахар — удача и успех.

Гадание на картах. unsplash.com

Цели на год

В ночь перед Крещением нужно выйти на улицу, взять горсть снега и бросить перед собой. Если снег полетит в лицо — предстоящий год будет удачным, своих целей можно легко достигнуть. Если снег полетит в стороны — для выполнения запланированного придется хорошо потрудиться.

Есть еще один способ проверить перспективы выполнения целей. Нужно взять глубокую чашку с водой и маленькую свечку. По краям чашки прикрепить небольшие листочки бумаги с написанными целями на предстоящий год. Затем опустить свечку в чашу и наблюдать, к какому листочку она подплывет. Что на нем написано — то и сбудется.

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