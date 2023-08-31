Последний пролет монтируют на мосту по пр. Ленина в Барнауле

На выходных же строители смонтировали пролет между третьей и четвертой опорами большого путепровода.
На уже готовых пролетах устанавливают поперечные балки и связи.
А на малом мосту поверх балок залили слой бетона, предназначенный для выравнивания поверхности. Сейчас он застывает и набирает прочность.
Вскоре после этого на малом путепроводе сделают гидроизоляцию и приступят к укладке асфальта.
На нем же уже приступили к отделке откосных крыльев и сопряжению моста с насыпью. Продолжаются земляные работы на подъездах.
Напомним, срок сдачи моста - 30 ноября.
Ранее сообщалось, что реконструкция идет согласно графику и укладывается в сроки.