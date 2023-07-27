Последнее событие на выставке "Сибирь — XIII" в Барнауле: каким оно будет

В Барнауле последние дни работает Межрегиональная художественная выставка "Сибирь — XIII": уже 29 июля в 13:00 экспозиция закроется. Но 28 июля жители и гости города еще могут попасть на последнее мероприятие проекта.

28 июля в 17:00 в "Титов Арене" состоится последняя лекция-обзор на "Сибирь — XIII". Ее проведут председатель Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске Михаил Шишин и почетный член Российской академии художеств из Омска Владимир Чирков.

"Сразу два супер-авторитетных искусствоведа расскажут (а может, и подискутируют) о произведениях, представленных на выставке, об экспозиции, о тенденциях в сибирском искусстве. Гулять по выставке в этот раз не будем: посидим, послушаем, посмотрим искусство на большом экране", — рассказали организаторы выставки.

Вход свободный — как на выставку, так и на мероприятие.