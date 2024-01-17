После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

Ранее читатели altapress.ru жаловались, что неоднократно либо падали, либо сильно поскальзывались на этом участке.
После публикации дорожные службы обратили внимание на ситуацию.
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Сильную гололедицу между ТЦ и ЖК Plaza, которая волновала горожан, посыпали песком.
Ранее читатели altapress.ru жаловались, что неоднократно либо падали, либо сильно поскальзывались на этом участке.
После публикации дорожные службы обратили внимание на ситуацию.
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