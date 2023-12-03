После ДТП Баста обратился к своим многочисленным фанатам

О ДТП с черным Maybach, в котором на заднем сидении ехал рэпер Баста, стало известно в ночь на 3 декабря.

Авария случилась на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, по дороге с концерта. В иномарке сработали подушки безопасности. Maybach столкнулся с Kia.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что он «в полном порядке и здравии» после ДТП, указывает Газета.Ru.

Цифра

Послушать выступление рэпера пришли 65 тыс. зрителей.

Ранее Баста перенес несколько концертов в России. Также Баста прервал концерт и заставил новосибирца сделать предложение девушке.

Между тем Чубайс признался. что любит ростовский рэп.

Рэперы

Уроженцы и жители Ростовской области регулярно попадают в число самых популярных рэперов страны.

Среди них — Василий Вакуленко, известный как Баста, группа «Каста» и артист из Гуково Рэм Дигга.

Образ Ростова как столицы российской хип-хоп-культуры активно использовали в презентации города в качестве хозяина чемпионата мира по футболу.