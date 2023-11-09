После дачного сезона в Барнауле осталось 70 кошек

В барнаульском садоводстве "Полет" дачники оставили более 70 кошек.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", сейчас к питомцам раз в несколько дней приезжает женщина и подкармливает их.

Коты были домашними, но владельцы намеренно или случайно бросили их за городом.

Ранее в Барнауле из запущенной квартиры вывезли 28 кошек.