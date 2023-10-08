10 октября
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Жизнь

Посланник Ванги: афганский математик-пророк сделал пугающее заявление о землетрясении

Афганский математик-пророк Сидик Афган является сильным провидцем.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Его называют посланником Ванги — он предсказал развал СССР и пандемию коронавируса.

Его многие боятся, так как он способен с помощью специальной формулы раскрыть тайны, пишет teleprogramma.pro.

Афганский пророк заявил, что не только заранее знал о природных катаклизмах. Так, разрушительное февральское землетрясение в Турции предсказал еще в 2015 году.

Пророк уверен, что сдвиг тектонической плиты — результат взрыва бомбы. Судя по его расчетам, на глубину 14 тыс км в Землю запустили бомбу и взорвали ее.

Между тем в сегодняшних лентах новостей пока нет сообщений о прогнозах этого пророка на разрушительное землетрясение в Афганистане. По последним данным, погибли 500 человек. Более 1000 — пострадали. Власти обратились к богатым соотечественникам с просьбой о помощи.

Ядро Земли

Ранее сообщалось, как влияет изменение скорости вращения Земли на жидкое ядро. Дело в том, что случайные изменения скорости вращения Земли влияют на крупномасштабные движения в ее жидком ядре. Такие изменения могут провоцировать тектоническую активность, а это — землетрясения.

Предвестники и провокаторы

Также ученые рассказали о предвестниках и провокаторах землетрясений.

Сибирские ученые разработали способы обнаружения предвестников землетрясений. Этот метод базируется на совокупном анализе вариаций микросейсмических шумов в низком диапазоне частот и деформаций горных пород.

Сельдяной король

Между тем многие считают, что есть рыба, которую называют предвестником землетрясений. В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков особей сельдяных королей.

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