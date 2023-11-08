Порывистый южный ветер принесет на Алтай плюсовую температуру

Погодные качели все не угомонятся в Алтайском крае. Уже нарастает недовольство среди тех, кто еще совсем недавно желал, чтобы теплая осень задержалась в регионе. Однако сейчас все — и автомобилисты, и пешеходы — едины: просто необходим устойчивый снежный покров.