16 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Порывы западного ветра с теплом пытаются проникнуть сквозь завесу дождя на Алтае

И где сейчас люди, которые проклинали летнюю жару и умоляли небесную канцелярию о прохладе и ливнях? В последние дни народ стал единодушен — ливни, туманы, сильные ветер порядком надоели. Дачники и огородники сетуют, что дождь мешает собрать урожай.

Черноплодная рябина.
Черноплодная рябина.

Между тем в температурном прогнозе на 15 августа появилась положительная динамика.

Лето вновь пытается вернуть свои позиции, хотя дожди и туман все же будут.

Но в регионе температура воздуха днем составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барнауле — 19. Это на фоне температуры накануне в 12 градусов. Чем не осень?

Тем не менее, утром все же прохладно — от 6 до 11 градусов тепла.

Прогнозы

Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.

В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.

Сигнал тревоги

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость