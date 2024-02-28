29 февраля
﻿
Жизнь

Пора ли убирать зимний пуховик: какая погода будет в Алтайском крае в марте

Вот-вот наступит весна. Что стоит ожидать от погоды в первом весеннем месяце расскажет altapress.ru

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Месяц начнется с потепления и небольшого снега. По данным Яндекс.Погоды температура будет варьироваться от -3 до -7 градусов в первую неделю.

Погода в Алтайском крае на март.
Погода в Алтайском крае на март.
Яндекс. Погода

От месяца стоит ждать минимум осадков, к концу марта снег уже сменится дождем.

Температура в марте не опустится ниже 7 градусов, а к концу месяца обещают и вовсе +10. Столбики термометров поползут вверх с 20 марта. Ночных морозов также опасаться не стоит, максимальная температура составит -11 градусов.

К сожалению, прогнозируется всего два ясных дня, остальные будут пасмурными или малооблачными. Чего не скажешь о количестве дней с обильными осадками, их насчитывается около 20.

Ранее сообщалось, когда начнется Масленица в 2024 году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость