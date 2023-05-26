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Жизнь

Пора ЕГЭ. Как барнаульские школьники будут сдавать выпускные экзамены, рассказали власти города

В Барнауле стартовал основной этап государственной итоговой аттестации для выпускников одиннадцатых классов 26 мая. Власти города рассказали, как выпускники будут сдавать экзамены.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

26 мая выпускники будут сдавать ЕГЭ по химии, географии и литературе. Экзамен проходит в пяти пунктах приема экзаменов на базе школ №45, 59, 103, 123, 130.

ЕГЭ по химии напишут 406 барнаульских школьника, по литературе - 354, по географии - 175 человек.

Следующий экзамен будет проходить 29 и 30 мая по русскому языку. Основной период ЕГЭ продлится до 20 июня.

В расписании предусмотрены резервные дни — с 22 июня по 1 июля. В этот период можно сдать экзамены по любым предметам, если ученики пропустили ЕГЭ в основной период из-за болезни или по иной уважительной причине.

Ранее стало известно, что серебряные медали вновь начнут вручать российским школьникам.

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