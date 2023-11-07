Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

Компания Samsung не будет выпускать обновление для телефонов, которые вышли три года назад. Об этом сообщает Lenta.ru.

Во время анонса обновление Android 14 в компании заявили, что некоторые устройства останутся без обновления.

Апдейт не затронет следующие устройства: Galaxy S20 и Note 20, а также складные аппараты Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2.

Таким образом, компания признает девайсы устаревшими.

В 2022 году в Samsung отметили, что меняют политику выпуска обновлений. Флагманские смартфоны бренда будут получать обновления Android в течение четырех лет после выпуска. Однако правило не распространяется на телефоны, которые выпустили до 2022 года.

Ранее сообщалось, что жители Алтая перешли на недорогие азиатские смартфоны с большим экраном.