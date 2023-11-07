8 ноября
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Жизнь

Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

Компания Samsung не будет выпускать обновление для телефонов, которые вышли три года назад. Об этом сообщает Lenta.ru.

Смартфон. Социальные сети.
Смартфон. Социальные сети.
СС0

Во время анонса обновление Android 14 в компании заявили, что некоторые устройства останутся без обновления.

Апдейт не затронет следующие устройства: Galaxy S20 и Note 20, а также складные аппараты Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2.

Таким образом, компания признает девайсы устаревшими.

В 2022 году в Samsung отметили, что меняют политику выпуска обновлений. Флагманские смартфоны бренда будут получать обновления Android в течение четырех лет после выпуска. Однако правило не распространяется на телефоны, которые выпустили до 2022 года.

Ранее сообщалось, что жители Алтая перешли на недорогие азиатские смартфоны с большим экраном.

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