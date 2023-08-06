Популярные блогеры из села, наркотики и выпавший ребенок. Что произошло на Алтае 6 августа

- Супруги из Алтайского края стали самыми популярными блогерами. Они известны подписчикам как Андрей и Люся Лунёвы. Поначалу выкладывали видео о своей деревенской жизни и имели телефон за 3 тысячи рублей.
- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поприветствовал гостей фестиваля «Земляки», который поводится в память о погибшем губернаторе Михаиле Евдокимове.
- Дилера с оптовой партией наркотиков задержали в Барнауле. При обыске нашли около килограмма марихуаны и гашиша.
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В Алтайском крае произошло жесткое ДТП с участием двух грузовиков. От удара произошел разлив топлива, в результате чего загорелась одна из машин.
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Ребенок выпал из окна многоэтажного дома. По словам очевидцев семья является неблагополучной и на них много раз подавали жалобы.