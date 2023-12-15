Популярная сеть доставки роллов оскорбила барнаульских женщин

Девушка из Барнаула пожаловалась на текст уведомления: "Мы подарим! Заказывай набор Си Сяке и участвуй в розыгрыше операции по коррекции груди".

Оскорбительная реклама. altapress.ru

По ее словам, предложение оскорбительное и неприятное. Не говоря уже о названии сета роллов, которое не вызывает аппетита.

Присылают ли такие предложения мужчинам — неизвестно.

Ранее сеть "Ё" уже участвовала в скандале из-за своего предыдущего названия — "Ебидоеби". В других городах они продолжают так называться, а вот в Барнауле его запретили.