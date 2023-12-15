15 декабря
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Жизнь

Популярная сеть доставки роллов оскорбила барнаульских женщин

Сеть доставки японской еды "Ё" прислала своим покупательницам любопытное пуш-уведомление.

Японская кухня. Роллы и суши.
Японская кухня. Роллы и суши.
CC0

Девушка из Барнаула пожаловалась на текст уведомления: "Мы подарим! Заказывай набор Си Сяке и участвуй в розыгрыше операции по коррекции груди".

Оскорбительная реклама.
Оскорбительная реклама.
altapress.ru

По ее словам, предложение оскорбительное и неприятное. Не говоря уже о названии сета роллов, которое не вызывает аппетита.

Присылают ли такие предложения мужчинам — неизвестно.

Ранее сеть "Ё" уже участвовала в скандале из-за своего предыдущего названия — "Ебидоеби". В других городах они продолжают так называться, а вот в Барнауле его запретили.

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