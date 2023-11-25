Популярная блогерша Катя Клэп приехала в Барнаул. Где с ней встретиться

Блогерша The Kate Clapp прилетела в Барнаул 25 ноября. Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале.

Подписчики бурно отреагировали на приезд девушки. В комментариях барнаульцы интересуются, где можно с ней встретиться.

Катя Клэп с 15:00 до 18:00 будет в ТРЦ Galaxy на мероприятии в "Лэтуаль". Там же будет наш корреспондент. Следите за новостями.

Ранее в Барнаул приезжала актриса Екатерина Варнава.