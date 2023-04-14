Понедельник после Пасхи может стать выходным в России

В Госдуме отмечают, что большая часть россиян отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения.

В связи с этим чиновники предлагают при следующем переносе выходных дней один из них поставить на понедельник после Пасхи.

Один из авторов законопроекта считает, что сделать нерабочий день после Пасхи — это уважение к глубоким историческим традициям православного общества России, а также свидетельство признания государством особой роли православия в истории и становлении страны.

При этом общее количество нерабочих дней в году не увеличится. Дополнительный выходной с февральских или майских праздников лишь перейдет на пасхальный понедельник.

Ранее altapress.ru рассказывал, как отдыхаем на майские праздники в 2023 году.