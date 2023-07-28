28 июля
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Жизнь

Поляны с кучей хлама. Оксана Молодых "прогулялась" по егорьевским лесам вместе с местными жителями, сотрудниками прокуратуры, полиции и лесничества

Депутата Госдумы Александра Терентьева попросили помочь прекратить массовую вырубку леса в Егорьевском районе. Под обращением подписалось около 70 человек. Жителей района беспокоит, что во время заготовки уничтожают не только клейменые деревья, но и подлесок. А также выпиливают столетние деревья, которые "мешают проезду техники". Депутатские запросы ушли в Минприроды края и прокуратуру региона.

Заготовка леса.
Заготовка леса.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Надзорное ведомство приехало в район с проверкой вместе с помощниками депутата Госдумы. В выездной работе участвовали представители прокуратуры, полиции, лесничества и жители Егорьевского района.

В лес отправилась и Оксана Молодых, которая руководит Общественной приемной Александра Терентьева в регионе. Предварительно, некоторые нарушения подтвердились.

Даже сложно представить, что еще недавно в этих местах, заваленных уже черными ветками, которые оставили после себя лесорубы, росли сосны, — делится впечатлениями Оксана Молодых. — Неряшливость заготовителей тоже нельзя не увидеть — повсюду порубочные остатки, подлеска мало.

Местные жители отмечают, что именно эти оставшиеся после вырубки ветки помогают лесным пожарам распространяться. Научит ли прокуратура лесозаготовителей убирать за собой и работать так, чтобы лес не страдал, увидим чуть позже.

Александр Терентьев отметил, что "если закон разрешает такое варварское отношение к природе", нужно такой закон корректировать.

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