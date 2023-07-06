Полосу движения перекрыли на одной из улиц Барнаула до конца августа

Зона, где будут обустраивать систему водоотведения, частично находится на проезжей части - от ул. 280-летия Барнаула в сторону Павловского тракта в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

Из-за этого проезд по правой полосе теперь закрыт. Транспорт может проезжать по двум оставшимся полосам - левой и средней.

На участке подрядчику предстоит устроить железобетонные дождеприемные колодцы с решетками, смотровой колодец на врезке и водоотводящие подземные трубы, которые соединят с общим ливневым коллектором.

Такая система водоотведения нужна для предотвращения подтоплений, которые регулярно происходят на этой дороге во время дождей. Altapress.ru рассказывал, как автомобили стабильно тонут здесь каждый год.

Завершить работы должны до конца августа.

Ранее участок дороги перекрыли в Барнауле с 3 по 14 июля из-за ремонта трамвайных путей.